Кейн вышел на третье место в списке лучших бомбардиров "Тоттенхэма"

Форвард Харри Кейн забил свой 175-й гол за "Тоттенхэм". Ему удалось отличиться в гостевом матче АПЛ против "Вест Хэма".

Таким образом, 26-летний футболист вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории "шпор".

Кейн опередил Мартина Чиверса (174) и теперь отстаёт только от Бобби Смита (208) и Джимми Гривза (266).

Нападающий является воспитанником "Тоттенхэма", за основу дебютировал в августе 2011 года. Свои 175 мячей он забил в 269 играх.

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