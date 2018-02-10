Кейн вышел на второе место в списке бомбардиров северолондонского дерби

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн забил гол в матче с "Арсеналом".

Как сообщает Gracenote Live, этот гол стал 7-м для Кейна в северолондонском дерби. Таким образом, он делит с Робером Пиресом вторую строчку в списке бомбардиров дерби в эпоху АПЛ.

Возглавляет список Эммануэль Адебайор, на счету которого 8 голов. Отметим, что выступал за оба клуба.

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