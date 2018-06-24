Форвард сборной Англии Харри Кейн вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров Чемпионата Мира в России.

Так, после двух сыгранных туров группового этапа ЧМ в активе форварда команды "трех львов" значится пять забитых мячей. Он на один результативный удар опережает Криштиану Роналду (Португалия) и Ромелу Лукаку (Бельгия).

Напомним, Кейн отметился хет-триком в игре с Панамой. На 63-й минуте этой игры он был заменен на Джейми Варди. | soccernews.ru