Кейн вышел в лидеры по количеству забитых голов в дерби Северного Лондона
Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн забил гол в игре против "Арсенала" (1:1).
Как сообщает Opta, это был девятый гол Кейна в матчах с "Арсеналом". Таким образом, он стал лидером по забитым голам в дерби Северного Лондона. Отметим, что считаются только матчи в рамках АПЛ.
Ранее первым по этому показателю был экс-игрок "Арсенала" Эммануэль Адебайор, на счету которого 8 голов.
Читайте также: "Тоттенхэм" и "Арсенал" не смогли выявить победителя в дерби Северного Лондона. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Тоттенхэм" и "Арсенал" не смогли выявить победителя в дерби Северного Лондона
-
Дзюба продлил свою безголевую серию до 11 матчей
-
ЦСКА уступил тульскому "Арсеналу" в первом после зимнего перерыва матче
-
Кейн принял важное решение о своем будущем
-
"Зенит" в первом матче в РПЛ после зимнего перерыва одолел "Урал"
Лента новостей
-
Сёмин прокомментировал ничью с "Крыльями Советов"
-
"Парма" и "Эмполи" в сверхрезультативном поединке не выявили победителя
-
Шесть игроков ЦСКА прошли допинг-контроль в январе
-
"Локомотив" не смог обыграть "Крылья Советов"
-
Кейн вышел в лидеры по количеству забитых голов в дерби Северного Лондона
-
Полузащитник "Эспаньола" вошел в историю Примеры
-
"Эспаньол" - "Вальядолид" - 3:1 (видеообзор матча Примеры)
-
"Тоттенхэм" и "Арсенал" не смогли выявить победителя в дерби Северного Лондона
-
Гончаренко высказался о поражении от "Арсенала"
-
Киевское "Динамо" одержало победу над "Десной"
-
"Эспаньол" уверенно разобрался с "Вальядолидом" (видео голов)
-
FA проверит на нарушение трансфер Кристенсена в "Челси"
-
1
Дзюба продлил свою безголевую серию до 11 матчей
-
ЦСКА уступил тульскому "Арсеналу" в первом после зимнего перерыва матче
-
Семак прокомментировал победу над "Уралом"
-
Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Крыльев Советов"
-
"Реал" - "Барселона": видеотрансляция второго за эту неделю Эль-Класико
-
Девушка дня: Зинаида - очаровательная супруга капитана "Краснодара" Александра Мартыновича
-
Ривалдо прогнозирует увольнение Солари, если "Реал" снова проиграет "Барселоне"
-
"Интер" планирует наказать Икарди
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|28
|69
|2
|Манчестер Сити
|28
|68
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Арсенал Лондон
|29
|57
|5
|Манчестер Юнайтед
|28
|55
|6
|Челси
|27
|53
|7
|Вулверхэмптон
|28
|40
|8
|Уотфорд
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|28
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|14
|Кристал Пэлас
|28
|30
|15
|Бернли
|28
|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Саутгемптон
|28
|27
|18
|Кардифф Сити
|28
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|28
|14