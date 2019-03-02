Кейн вышел в лидеры по количеству забитых голов в дерби Северного Лондона

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн забил гол в игре против "Арсенала" (1:1).

Как сообщает Opta, это был девятый гол Кейна в матчах с "Арсеналом". Таким образом, он стал лидером по забитым голам в дерби Северного Лондона. Отметим, что считаются только матчи в рамках АПЛ.

Ранее первым по этому показателю был экс-игрок "Арсенала" Эммануэль Адебайор, на счету которого 8 голов.

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