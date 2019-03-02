Кейн вышел в лидеры по количеству забитых голов в дерби Северного Лондона

Теги тоттенхэмхарри кейн

Кейн вышел в лидеры по количеству забитых голов в дерби Северного Лондона

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн забил гол в игре против "Арсенала" (1:1).

Как сообщает Opta, это был девятый гол Кейна в матчах с "Арсеналом". Таким образом, он стал лидером по забитым голам в дерби Северного Лондона. Отметим, что считаются только матчи в рамках АПЛ.

Ранее первым по этому показателю был экс-игрок "Арсенала" Эммануэль Адебайор, на счету которого 8 голов.

Читайте также: "Тоттенхэм" и "Арсенал" не смогли выявить победителя в дерби Северного Лондона. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" не смог обыграть "Крылья Советов"

"Локомотив" не смог обыграть "Крылья Советов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 28 69
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 28 68
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 29 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 29 57
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 28 55
6 Челси Челси 27 53
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 28 40
8 Уотфорд Уотфорд 28 40
9 Эвертон Эвертон 28 36
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 28 36
11 Лестер Сити Лестер Сити 28 35
12 Борнмут Борнмут 28 34
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 28 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 28 30
15 Бернли Бернли 28 30
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 27
17 Саутгемптон Саутгемптон 28 27
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 28 25
19 Фулхэм Фулхэм 28 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов