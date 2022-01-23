Кейн высказался о Конте

Фото: инстаграм Кейна\Автор неизвестен

Нападающий сборной Англии и лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн высказался о работе с главным тренером "шпор" Антонио Конте.

"Конте - один из лучших тренеров в мире. В последние пару лет мы как клуб не достигли тех высот, которых хотели. Сейчас у нас есть прекрасная возможность воспользоваться теми ресурсами, которыми мы обладаем.

Конте – требовательный тренер. Он делает все, что в его силах. И мы, игроки, очень хорошо на него реагируем. Все работают изо всех сил, чтобы добиться успеха. Это конечная цель для всех в клубе", – сказал Кейн.

В нынешнем сезоне Кейн сыграл в 18 матчей в АПЛ, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

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