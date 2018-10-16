Кейн высказался о переходе в "Реал"

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Кейн высказался о переходе в "Реал"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отказался комментировать информацию о переходе в "Реал", сообщает Marca.

Журналист спросил у форварда, хочет ли он перейти в "Реал", но получил ответ: "Извините, не сегодня".

Напомним, что "Реал" рассматривает вариант с приобретением 25-летнего Кейна следующим летом.

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