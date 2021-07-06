Кейн высказался о работе с Моуринью

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Кейн высказался о работе с МоуриньюФото: инстаграм Кейна/Автор неизвестен

Нападающий сборной Англии и "Тоттенхэма" Харри Кейн поделился мнением о португальском тренере Жозе Моуринью.

"Он потрясающий, мы с ним переписываемся. У нас прекрасные отношения, мы действительно поладили.

Я уважаю его и как тренера, и как человека. И желаю ему всего наилучшего в "Роме". Здорово, когда один из лучших тренеров мира на твоей стороне. Я всегда буду его уважать и, надеюсь, мы продолжим общаться до конца моей карьеры", – сказал Кейн.

В прошедшем сезоне Кейн сыграл 35 матчей за "Тоттенхэм" в АПЛ, в которых сумел отличиться 23 забитыми голами и отдал 14 голевых передач.

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