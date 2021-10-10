Кейн высказался о судействе женской бригады из Украины
Фото: инстаграм Кейна/Автор неизвестен
Форвард сборной Англии и "Тоттенхэма" Харри Кейн поделился мнением о судействе женской бригады Екатерины Монзуль из Украины в матче квалификации к ЧМ-2022 между командами Андорры и Англии.
Английская команда на выезде разгромила соперников со счетом 5:0, Кейн остался в запасе. Монзуль показала 5 желтых карточек (3 — англичанам) и назначила пенальти в ворота андоррцев.
"Впервые матч сборной Англии судила женщина, и такая игра должна стать первой из многих. Исторический момент и еще один шаг на пути к чемпионату мира", — написал Кейн в своем твиттере.
Также не пропустите: "Челси" хочет продлить контракт с игроком сборной Дании. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Вице-президент "Барселоны" рассказал об уходе Месси
-
Спортивный директор ПСЖ вновь недоволен "Реалом" из-за Мбаппе
-
Вице-президент "Барселоны" высказался о продлении контрактов с лидерами команды
-
Лам высоко оценил вклад Нойера в историю футбола
-
Роналду прокомментировал свой очередной рекорд
-
"Бавария" хочет подписать несколько лидеров "Барселоны"
-
Кейн высказался о судействе женской бригады из Украины
-
"Челси" хочет продлить контракт с игроком сборной Дании
-
На пост тренера "Ньюкасла" претендуют несколько англичан
-
Мостовой раскритиковал сборную России после матча со Словакией
-
"Барселона" близка к продлению контракта с Педри
-
Хави высказался о Луисе Энрике
-
Спортивный директор ПСЖ рассказал о трансфере Месси
-
Суарес высказался о номинации на "Золотой Мяч"
-
Роберто Мартинес высказался перед матчем против сборной Италии
-
"Ювентус" намерен подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед"
-
Ярмоленко высказался о своем голе в ворота сборной Финляндии
-
Роналду прокомментировал разгром сборной Катара
-
Вице-президент "Барселоны" высказался о вероятности трансфера Холанда
-
Главные новости дня: 9 октября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18