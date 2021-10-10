Кейн высказался о судействе женской бригады из Украины

Фото: инстаграм Кейна/Автор неизвестен

Форвард сборной Англии и "Тоттенхэма" Харри Кейн поделился мнением о судействе женской бригады Екатерины Монзуль из Украины в матче квалификации к ЧМ-2022 между командами Андорры и Англии.

Английская команда на выезде разгромила соперников со счетом 5:0, Кейн остался в запасе. Монзуль показала 5 желтых карточек (3 — англичанам) и назначила пенальти в ворота андоррцев.

"Впервые матч сборной Англии судила женщина, и такая игра должна стать первой из многих. Исторический момент и еще один шаг на пути к чемпионату мира", — написал Кейн в своем твиттере.

Также не пропустите: "Челси" хочет продлить контракт с игроком сборной Дании. | http://soccernews.ru