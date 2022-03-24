Кейн высказался о своём будущем в "Тоттенхэме"

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Кейн высказался о своём будущем в "Тоттенхэме"

Фото твиттер "Тоттенхэма"

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн дал комментарий по поводу своего будущего.

Контракт звёздного футболиста со "шпорами" действует до 2024 года. Прошлым летом он хотел уйти в "Манчестер Сити".

"Я сконцентрирован на том, чтобы завершить этот сезон в "Тоттенхэме". А что будет дальше, я пока не знаю. Хотелось бы поехать на ЧМ-2022 в самой лучше физической форме, насколько это возможно", - приводит слова англичанина твиттер журналиста Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 28-летний Кейн сыграл за "Тоттенхэм" 41 матч, забил 22 гола и сделал 6 ассистов. 

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