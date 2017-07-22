Кейн высказался о трансферной политике "Тоттенхэма"

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн поделился мнением о трансферной политике своего клуба.

Стоит отметить, что текущим летом "шпоры" не подписали ни одного футболиста.

"Мы действительно считаем, что у нас достаточно сильный состав, мало что поменялось по сравнению с прошлым сезоном. Тренер примет необходимые решения, до закрытия трансферного окна ещё много времени, поэтому паниковать или куда-то торопиться нет смысла. Думаю, лучше не брать никого, чем купить футболиста, который не подходит твоей команде. Мы должны продолжать работать, у нас особенная команда, мы уже несколько лет играем вместе, и очень важно продолжать сохранять такую атмосферу" - цитирует Кейна ESPN.

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