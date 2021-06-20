Кейн высказался о возможном уходе из "Тоттенхэма"

Теги манчестер сититоттенхэмхарри кейн

Кейн высказался о возможном уходе из "Тоттенхэма"

Фото: твиттер Харри Кейна/Автор неизвестен
Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал информацию о том, что он может покинуть лондонский клуб в летнее трансферное окно.

"Сейчас я думаю только о сборной Англии. Хочу добиться успеха на Евро-2020. Я сконцентрирован только на сборной", - приводит слова Кейна The Guardian.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Кейна является "Манчестер Сити".

В минувшем сезоне 27-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 49 матчей во всех турнирах, забил 33 мяча и отдал 17 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Стала известна зарплата Кейна в случае перехода в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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