Кейн высказался перед матчем со сборной Дании в полуфинале Евро-2020

Фото: инстаграм Кейна/Автор неизвестен

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн высказался перед матчем со сборной Дании в полуфинале чемпионата Европы.

"В первую очередь, это отличная команда. Мы играли с ними в Лиге наций и ни разу не смогли выиграть – ничья и поражение.

Они смогли набрать ход после тяжелого начала и с тех пор лишь прибавляют. Однако нам необходимо сосредоточиться на себе. Это полуфинальный матч на нашем стадионе, и их этого надо выжать максимум. Мы знаем, что если сыграем так, как можем, то у нас будет отличный шанс выйти в финал", – сказал форвард.

В прошедшем сезоне Кейн сыграл 35 матчей за "шпор" в АПЛ, в которых забил 23 гола и отдал 14 результативных передач.

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