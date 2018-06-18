Кейн вывел сборную Англии вперёд в концовке матча с Тунисом

Капитан сборной Англии Харри Кейн забил ещё один гол в ворота Туниса в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018.

Форвард "Тоттенхэма" огорчил соперника в компенсированное время, тем самым оформив дубль.

Не пропустите: Сборная Англии в матче с Тунисом повторила своё достижение 52-летней давности. | http://soccernews.ru