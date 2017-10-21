Кейн: "Я бы хотел быть футболистом одного клуба"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн не думает о смене клубной прописки.

"Я бы хотел быть футболистом одного клуба. Конечно, всё зависит от дальнейшего развития коллектива, тренеров и так далее, но я бы сказал, что хочу остаться здесь, поскольку сейчас мы находимся в отличном положении.

У нас потрясающая тренировочная база, строится новый стадион, фантастический тренер и молодая перспективная команда. Так что всё здорово", - сказал англичанин.

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