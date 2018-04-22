Кейн: "Я долго не смогу забыть поражение от "Манчестер Юнайтед"

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Кейн: "Я долго не смогу забыть поражение от "Манчестер Юнайтед"
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн прокомментировал поражение своей команды от "Манчестер Юнайтед" (1:2) в полуфинале Кубка Англии.

"Наша команда очень разочарована. Это был не наш день. Нам остается лишь продолжать борьбу в Премьер-лиге за место в первой четверке. Я долго не смогу забыть поражение от "Манчестер Юнайтед".

Этот матч был похож на ответный поединок с "Ювентусом" в 1/8 финала Лиги Чемпионов, когда мы уступили со счетом 1:2. Тогда мы тоже имели преимущество, но не сумели победить", - приводит слова Кейна Goal.com.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" - 2:1 (обзор). | http://soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 34 74
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4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
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10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
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12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
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