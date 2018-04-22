Кейн: "Я долго не смогу забыть поражение от "Манчестер Юнайтед"



Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн прокомментировал поражение своей команды от "Манчестер Юнайтед" (1:2) в полуфинале Кубка Англии.

"Наша команда очень разочарована. Это был не наш день. Нам остается лишь продолжать борьбу в Премьер-лиге за место в первой четверке. Я долго не смогу забыть поражение от "Манчестер Юнайтед".

Этот матч был похож на ответный поединок с "Ювентусом" в 1/8 финала Лиги Чемпионов, когда мы уступили со счетом 1:2. Тогда мы тоже имели преимущество, но не сумели победить", - приводит слова Кейна Goal.com.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" - 2:1 (обзор). | http://soccernews.ru