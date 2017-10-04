Кейн: "Я думаю, Алли станет лучше в плане дисциплины"

Нападающий сборной Англии Харри Кейн высказался о дисквалификации хавбека Деле Алли.

"Я думаю, Алли станет лучше в плане дисциплины. Он будет старше и мудрее, и подобной фигни, вероятно, уже не произойдет. У Деле вспыльчивый характер. Он хочет побеждать на поле и за его пределами. Но ему только лишь 21 год, а мы об этом порой забываем. Я уверен, все будет в порядке" - приводит слова Кейна ВВС.

Напомним, что Алли был дисквалифицирован на один матч, из-за показанного им среднего пальца в игре против Словакии.

Читайте также: Кейн будет капитаном сборной Англии в матче со Словенией. | http://soccernews.ru