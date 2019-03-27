Кейн: "Я хотел бы играть в NFL через 10-12 лет"

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн заявил, что в будущем хотел бы стать игроком американской Национальной футбольной лиге по американскому футболу. Об этом сообщает ESPN.



"Я действительно хотел бы играть в NFL. Это то, чем я хотел бы заниматься через 10-12 лет. Я всегда стремлюсь к идеалу, даже скачивая игру.

Если вы играли в АПЛ, чемпионате мира - то в NFL, вы будете самым великим спортсменом", - сказал Кейн.

Кейн играет в составе "Тоттенхэма" с 2011 года. В текущем сезоне он участвовал в 26 встречах, забив 17 голов и сделав 5 ассистов.

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