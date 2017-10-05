Кейн: "Я не буду исключать того, что когда-нибудь буду играть в Испании"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн не исключает вероятности перехода в другой клуб.

"Я не буду исключать того, что когда-нибудь буду играть в Испании или другой стране. Это не означает, что я обязательно уйду. В данный момент я счастлив в "Тоттенхэме", посмотрим, что произойдёт в будущем", – сказал он.

По информации испанской прессы, "Реал" готов заплатить за Кейна 200 миллионов евро. | http://soccernews.ru