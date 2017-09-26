Кейн: "Я уже близок к Месси и Роналду"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн не стал скромничать и заявил о желании войти в элиту мирового футбола.

"Я вдохновляюсь успехами Роналду и Месси. С соцсетями в наши дни трудно держаться от мнения болельщиков. Но люди считают, что я готов стать одним из лучших. И я хочу этого. Я уже близок к португальцу и аргентинцу. Это отличный стимул - перейти к следующему шагу и войти в мировую элиту", - отметил он.

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