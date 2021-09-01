Кейн ярко высказался о несостоявшемся переходе в "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн прокомментировал свой несостоявшийся переход в "Манчестер Сити".

"Каждый, кто связан с футболом, знает нюансы нашей индустрии. Я спокойно относился к ситуации. Дело было между мной и клубом. Когда знаешь ситуацию изнутри, то твоя совесть остается чистой. Многие знают, что я профессиональный спортсмен, посвятивший футболу свою жизнь. Моей целью является завоевание трофеев в составе "Тоттенхэма". Мы отлично начали сезон, у нас новый тренер. Хотим выиграть трофей, о котором я мечтаю всю карьеру", – приводит слова Кейна The Guardian.

Напомним, что "Манчестер Сити" активно пытался купить 28-летнего Кейна, но отказался платить требумые 170 миллионов евро. В связи с этим форвардом остался в "Тоттенхэме", с которым у него действует контракт до лета 2024 года.

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