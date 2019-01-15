Кейн ярко высказался о своей травме

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Кейн ярко высказался о своей травме

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн прокомментировал свою травму, из-за которой он выбыл из строя на полтора месяца.

"Травмы являются частью игры, но никто не будет усерднее работать, чтобы вернуться в форму. Спасибо за поддержку", - написал Кейн в своем Twitter.

Эту травму форвард получил в матче 22-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:1).

Ожидается, что Кейн вернется в строй в начале марта. Он точно пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии", который состоится 13 февраля.

Не пропустите: Все еще хуже: "Тоттенхэм" назвал реальные сроки возвращения Кейна в строй. | http://soccernews.ru

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