Кейн ярко высказался о своей травме

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн прокомментировал свою травму, из-за которой он выбыл из строя на полтора месяца.

"Травмы являются частью игры, но никто не будет усерднее работать, чтобы вернуться в форму. Спасибо за поддержку", - написал Кейн в своем Twitter.

Эту травму форвард получил в матче 22-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:1).

Ожидается, что Кейн вернется в строй в начале марта. Он точно пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии", который состоится 13 февраля.

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