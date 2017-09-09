Кейн забил 100 голов за "Тоттенхэм" на 12 матчей раньше, чем Анри - за "Арсенал"

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Кейн забил 100 голов за "Тоттенхэм" на 12 матчей раньше, чем Анри - за "Арсенал"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн забил свой 100-й гол за лондонский клуб во всех турнирах.

Чтобы достичь этого показателя 24-летнему форварду пришлось провести 169 матчей.

Стоит отметить, что Кейн сумел забить 100 голов за клуб на 12 матчей раньше, чем подобное удалось экс-нападающему "Арсенала" Тьерри Анри, который отметился сотней в 181 поединке.

Не пропустите: Кейн забил свой 100-й гол за "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru

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