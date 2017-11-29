Кейн забил 11-й гол в ворота "Лестера" - больше, чем в ворота любого другого клуба

В матче 14-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде проиграл "Лестеру" со счетом 1:2.

Единственный гол "шпор" на счету нападающего Харри Кейна.

Стоит отметить, что этот гол стал для форварда 11-м в ворота "Лестера", это на четыре мяча больше, чем он забивал любому другому клубу.

В этом сезоне 24-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 18 матчей во всех турнирах и забил 16 голов.

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