Кейн забил 11-й гол в ворота "Лестера" - больше, чем в ворота любого другого клуба

Теги тоттенхэмхарри кейнлестер сити

Кейн забил 11-й гол в ворота "Лестера" - больше, чем в ворота любого другого клуба

В матче 14-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде проиграл "Лестеру" со счетом 1:2.

Единственный гол "шпор" на счету нападающего Харри Кейна.

Стоит отметить, что этот гол стал для форварда 11-м в ворота "Лестера", это на четыре мяча больше, чем он забивал любому другому клубу.

В этом сезоне 24-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 18 матчей во всех турнирах и забил 16 голов.

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4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 13 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 13 21
9 Брайтон & Хоув Альбион 13 16
10 Саутгемптон 13 16
11 Хаддерсфилд Таун 13 15
12 Лестер Сити 13 14
13 Борнмут 13 14
14 Ньюкасл Юнайтед 13 14
15 Сток Сити 13 13
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