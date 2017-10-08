Кейн забил 15 голов в последних 10 матчах за сборную Англии и "Тоттенхэм"

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 Англия на выезде обыграла Литву со счетом 1:0.

Единственный мяч в этом поединке на счету нападающего англичан Харри Кейна.

Этот гол стал для 24-летнего форварда 15-м в последних 10 матчах за сборную и "Тоттенхэм".

Не пропустите: Кейн забил седьмой гол в последних шести матчах за сборную Англии. | http://soccernews.ru