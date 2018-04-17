Кейн забил 26-му из 27 клубов АПЛ, против которых играл

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отметился голом в матче 35-го тура чемпионата Англии против "Брайтона" (1:1, второй тайм).

Форвард забил гол на 48-й минуте встречи.

Стоит отметить, что Кейн забивал 26-ти из 27 клубов Премьер-лиги, против которых играл. Единственным, кто избежал гола от Кейна стал "Кардифф", который сейчас борется за выход в АПЛ из Чемпионшипа.

В этом сезоне 24-летний Кейн отличился 37 раз в 42 поединках.

Не пропустите: Дембеле хочет покинуть "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru