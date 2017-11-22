Кейн забил 39 голов в 38 матчах за "Тоттенхэм" в 2017 году

В матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" на выезде играет с дортмундской "Боруссией".

В составе английского клуба очередной гол забил нападающий Харри Кейн.

Стоит отметить, что этот гол стал 39-м для 24-летнего Кейна в 38 матчах за "Тоттенхэм" в 2017 году.

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