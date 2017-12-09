Кейн забил 50 голов в 2017 году, больше только у четверых игроков

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн оформил дубль в матче 16-го тура АПЛ против "Сток Сити".

Как сообщает Opta, теперь в активе 24-летнего нападающего 50 голов в 2017 году. Для достижения этого показателя ему потребовалось 48 игр.

Отметим, что больше Кейна забили только четыре игрока: Роберт Левандовски - 52 гола в 52 матчах, Лионель Месси - 52 гола в 61 матче, Криштиану Роналду - 51 гол в 57 матчах, Эдинсон Кавани - 51 гол в 59 матчах.

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