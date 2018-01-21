Кейн забил девять голов в пяти последних матчах в основе "Тоттенхэма" в АПЛ

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Кейн забил девять голов в пяти последних матчах в основе "Тоттенхэма" в АПЛ

В матче 24-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде играет с "Саутгемптоном"

В первом поединке за лондонский клуб отличился нападающий Харри Кейн.

Стоит отметить, что 24-летний Кейн стал автором девяти голов в пяти последних матчах в основного составе "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге.

Не пропустите: "Тоттенхэм" откажет "Реалу" в трансфере Кейна за 226 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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