Кейн забил девять голов в пяти последних матчах в основе "Тоттенхэма" в АПЛ

В матче 24-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде играет с "Саутгемптоном"

В первом поединке за лондонский клуб отличился нападающий Харри Кейн.

Стоит отметить, что 24-летний Кейн стал автором девяти голов в пяти последних матчах в основного составе "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге.

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