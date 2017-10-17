Кейн забил на четыре гола больше, чем Роналду в 2017 году, сыграв на 365 минут меньше

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Реал" сыграет с "Тоттенхэмом".

Нападающий "шпор" Харри Кейн в 2017 году отличился 36 гола, отыграв в общей сложности 2649 минут. Что касается лидера "сливочных" Криштиану Роналду, то он забил 32 гола за 3014 минут.

Стоит отметить, что Кейн реже бил по воротам - 153 раза с эффективностью в 23,5 процента. Показатели Роналду следующие - 191 удар (16,8 % эффективности).

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