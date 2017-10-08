Кейн забил седьмой гол в последних шести матчах за сборную Англии

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Англии на выезде играет с Литвой.

Единственный гол в первом тайме на счету форварда англичан Харри Кейна.

Стоит отметить, что этот гол стал для 24-летнего Кейна седьмым в последних шести матчах за сборную Англии.

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