Кейн забил свой 100-й гол за "Тоттенхэм"

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде играет с "Эвертоном".

Счет в этом поединке открыл нападающий лондонского клуба Харри Кейн.

Стоит отметить, что этот гол стал 100-м для форварда за "Тоттенхэм". Чтобы достичь сотни 24-летнему Кейну пришлось провести 169 матчей.

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