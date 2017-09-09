Кейн забил свой 100-й гол за "Тоттенхэм"

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Кейн забил свой 100-й гол за "Тоттенхэм"

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде играет с "Эвертоном".

Счет в этом поединке открыл нападающий лондонского клуба Харри Кейн.

Стоит отметить, что этот гол стал 100-м для форварда за "Тоттенхэм". Чтобы достичь сотни 24-летнему Кейну пришлось провести 169 матчей.

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комментарии
Пьянь

Кейну пора уходить и доказать свой уровень в более сильной лиге.

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