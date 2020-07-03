Кейн забил всем 29 командам АПЛ, против которых играл

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн поразил ворота "Шеффилд Юнайтед" в матче 32-го тура АПЛ.

"Клинки" стали 29-м соперником, которому 26-летний форвард забивал в играх Премьер-лиги.

Таким образом, лидер атак "шпор" отличился в матчах со всеми командами АПЛ, против которых выходил на поле.

В текущем сезоне в активе Кейна 19 голов и 2 ассиста в 28 поединках.

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