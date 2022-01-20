Кейн забил юбилейный гол на клубном уровне

Фото твиттер "Тоттенхэма"

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн достиг отметки в 250 забитых мячей на клубном уровне.

Юбилейным для 28-летнего футболиста стал гол в ворота "Лестера" (3:2) в перенесённом матче 17-го тура АПЛ.

Кейн отличился 234 раза в 365 играх в составе "шпор", 9 раз в 27 поединках за "Миллуолл", 5 раз в 18 встречах за "Лейтон Ориент", 2 раза в 15 матчах за "Лестер".

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