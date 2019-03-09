Кейн забил юбилейный гол в карьере

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн отметился голом в игре против "Саутгемптона" (1:2).

Как сообщает Opta, этот гол стал для игрока 200-м в его карьере. Отметим, что учитываются голы и на клубном, и на международном уровне.

В этом сезоне 25-летний Кейн провел 36 игр и забил 24 гола.

Напомним, что ранее Кейн стал лучшим бомбардиром "Тоттенхэма" в еврокубках и в дерби Северного Лондона.

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