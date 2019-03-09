Кейн забил юбилейный гол в карьере

Теги тоттенхэмхарри кейнстатистика

Кейн забил юбилейный гол в карьере

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн отметился голом в игре против "Саутгемптона" (1:2).

Как сообщает Opta, этот гол стал для игрока 200-м в его карьере. Отметим, что учитываются голы и на клубном, и на международном уровне.

В этом сезоне 25-летний Кейн провел 36 игр и забил 24 гола.

Напомним, что ранее Кейн стал лучшим бомбардиром "Тоттенхэма" в еврокубках и в дерби Северного Лондона.

Читайте также: Кейн принял важное решение о своем будущем. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" ожидаемо переиграл "Леганес" (видео гола)

"Атлетико" ожидаемо переиграл "Леганес" (видео гола)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 29 71
2 Ливерпуль Ливерпуль 29 70
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 58
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 29 57
6 Челси Челси 28 56
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 29 43
8 Уотфорд Уотфорд 29 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 30 39
10 Лестер Сити Лестер Сити 30 38
11 Эвертон Эвертон 30 37
12 Борнмут Борнмут 30 37
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 30 34
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 29 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 30 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов