Кейн забил юбилейный гол в карьере

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Кейн забил юбилейный гол в карьере

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн достиг впечатляющей бомбардирской отметки.

Гол в ворота "Арсенала" в воскресном дерби стал для 27-летнего футболиста 250-м в карьере.

У звёздного англичанина 202 забитых мяча в составе "Тоттенхэма", 32 - в сборной, 9 - в "Миллуолле", 5 - в "Лейтон Ориент", 2 - в "Лестере".

Кроме того, Кейн в сотый раз отличился за "шпор" в домашних матчах во всех турнирах.

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