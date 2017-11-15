Кейн забивает в матчах с "Арсеналом" каждые 116 минут, чаще только Анри

В матче 12-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде сыграет с "Арсеналом".

Нападающий "шпор" Харри Кейн огорчает "канониров" в среднем каждые 116 минут. Чаще всего подобное удавалось лишь экс-форварду "Арсенала" Тьерри Анри, который забивал каждые 114 минут. В расчет брались игроки, которые забивали в матчах между клубами не менее пяти голов.

Матч "Арсенал" - "Тоттенхэм" состоится 18 ноября и начнется в 15:30 мск.

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