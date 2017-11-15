Кейн забивает в матчах с "Арсеналом" каждые 116 минут, чаще только Анри

Теги тоттенхэмарсенал лондонхарри кейнтьерри анри

Кейн забивает в матчах с "Арсеналом" каждые 116 минут, чаще только Анри

В матче 12-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде сыграет с "Арсеналом".

Нападающий "шпор" Харри Кейн огорчает "канониров" в среднем каждые 116 минут. Чаще всего подобное удавалось лишь экс-форварду "Арсенала" Тьерри Анри, который забивал каждые 114 минут. В расчет брались игроки, которые забивали в матчах между клубами не менее пяти голов.

Матч "Арсенал" - "Тоттенхэм" состоится 18 ноября и начнется в 15:30 мск.

Не пропустите: Президент "Тоттенхэма" озвучил трансферную стоимость Эриксена. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Определились составы корзин при жеребьевке Чемпионата Мира

Определились составы корзин при жеребьевке Чемпионата Мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов