Кейн задумался об уходе из "Тоттенхэма"

2 Теги харри кейнтоттенхэмреал мадрид

Кейн задумался об уходе из "Тоттенхэма"

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн задумался о смене клубной прописки, сообщает Tribalfootball.

По информации ресурса, 25-летний футболист разочарован тем, что "шпоры" практически не борются за серьёзные трофеи.

В связи с этим, английский бомбардир задумался о переходе в мадридский "Реал", который давно проявляет к нему интерес.

Кейн является воспитанником "Тоттенхэма", за основную команду выступает с 2011 года, сыграл 225 матчей, забил 147 голов и сделал 23 ассиста.

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Комментарии

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Квинкоколобок

Тоттэнхэм несможет лидеров оставить в составе, потому что есть Реал,Барселона,ЮВентус и Бавария.Которые борються за все в свойх лигах и в ЛЧ.

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Квинкоколобок

разочарован тем, что "шпоры" практически не борются за серьёзные трофеи. - хахахахах) серьезно а что ТОТТЭНХЭМ за последнее время что то выграл в Англий?! ммм. Я давно писал что нет смысла оставаться в клубе которые не борються на 1место в Премьере!!!

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