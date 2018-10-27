Кейн задумался об уходе из "Тоттенхэма"

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн задумался о смене клубной прописки, сообщает Tribalfootball.

По информации ресурса, 25-летний футболист разочарован тем, что "шпоры" практически не борются за серьёзные трофеи.

В связи с этим, английский бомбардир задумался о переходе в мадридский "Реал", который давно проявляет к нему интерес.

Кейн является воспитанником "Тоттенхэма", за основную команду выступает с 2011 года, сыграл 225 матчей, забил 147 голов и сделал 23 ассиста.

Не пропустите: "Реал" готовит щедрое предложение "Тоттенхэму" по Почеттино. | http://soccernews.ru