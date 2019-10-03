Кейн задумался об уходе из "Тоттенхэма"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн может покинуть клуб следующим летом, сообщает The Times.

По сведениям издания, футболист задумался о смене клуба, так как ему не удается завоевывать трофеи в составе лондонцев. Впрочем, руководство "Тоттенхэма" не собирается расставаться с форвардом, поэтому он может быть продан только за очень крупную сумму.

26-летний Кейн является воспитанником "Тоттенхэма". Всего за лондонский клуб он провел 262 матча во всех турнирах, в которых забил 171 гол и отдал 29 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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