Кейн задумался об уходе из "Тоттенхэма"
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн может покинуть клуб следующим летом, сообщает The Times.
По сведениям издания, футболист задумался о смене клуба, так как ему не удается завоевывать трофеи в составе лондонцев. Впрочем, руководство "Тоттенхэма" не собирается расставаться с форвардом, поэтому он может быть продан только за очень крупную сумму.
26-летний Кейн является воспитанником "Тоттенхэма". Всего за лондонский клуб он провел 262 матча во всех турнирах, в которых забил 171 гол и отдал 29 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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