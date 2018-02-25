Кейн заработал своей команде больше очков, нежели любой другой игрок из АПЛ

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Кейн заработал своей команде больше очков, нежели любой другой игрок из АПЛФорвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн заработал для своей команды больше очков, нежели любой другой игрок из английской Премьер-Лиги.

Так, мяч, забитый 24-летним нападающим "шпор" в сегодняшнем матче АПЛ против "Кристал Пэлас" принес подопечным Маурисио Почеттино уже 14 зачетных баллов в текущем чемпионате. На сегодняшний день это лучший результат в АПЛ.

Напомним, гол Кейна оказался единственным в матче "Кристал Пэлас" - "Тоттенхэм". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
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