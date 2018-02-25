Кейн заработал своей команде больше очков, нежели любой другой игрок из АПЛ

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн заработал для своей команды больше очков, нежели любой другой игрок из английской Премьер-Лиги.

Так, мяч, забитый 24-летним нападающим "шпор" в сегодняшнем матче АПЛ против "Кристал Пэлас" принес подопечным Маурисио Почеттино уже 14 зачетных баллов в текущем чемпионате. На сегодняшний день это лучший результат в АПЛ.

Напомним, гол Кейна оказался единственным в матче "Кристал Пэлас" - "Тоттенхэм". | soccernews.ru