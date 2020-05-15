Кейн заявил, что "Ливерпуль" заслужил стать чемпионом

Капитан "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что "Ливерпуль" заслужил чемпионский титул в этом сезоне, а также высказался о возможном возобновлении сезона.

"В ближайшие пару неделю клуб намерен найти способ начать тренировки в небольших группах по четыре-пять человек. Будем отталкиваться от плана по возобновлению сезона.

То, что придется играть без болельщиков - очень тяжело. "Ливерпуль" заслуживает титул. Поднять его над головой без болельщиков - будет действительно странно", - передает слова Кейна Liverpool Echo.

Напомним, до паузы из-за пандемии коронавируса "Ливерпуль" лидировал с отрывом в 25 баллов.

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