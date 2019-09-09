Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что никогда не симулирует, чтобы заработать пенальти. Об этом сообщает Daily Mail.



Отметим, что в последних двух матчах "шпор" именно форвард заработал пенальти, упав в штрафной соперника.



"Никогда не было чувства, что я должен извиниться за падения. В матче с "Ньюкаслом" я сказал, что это был чистый пенальти. После встречи с "Арсеналом", сказал, что 50 на 50. Я правильно использую свое тело", - сказал Кейн.

В этом сезоне Кейн участвовал в 4 матчах, отметившись 3 голами. "Тоттенхэм" занимает 9 место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 5 очков.

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