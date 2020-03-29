Кейн заявил, что он может уйти из "Тоттенхэма"

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Кейн заявил, что он может уйти из "Тоттенхэма"
Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн рассказал, при каком варианте развития событий он может перейти в другой клуб.

"Меня часто спрашивают о переходе в другой клуб. Но это один из вопросом, на который я не могу сказать однозначно. Я люблю клуб. Но если мы не будем прогрессировать или перестанет двигаться в правильном направлении, то я не буду тем игроком, который останется. У меня есть амбиции", - сказал Кейн в своем Instagram, общаясь с экспертом Джейми Реднаппом.

26-летний Кейн является воспитанником "Тоттенхэма". В нынешнем сезоне он провел за лондонский клуб 25 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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