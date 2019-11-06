Кейн заявил, что "Тоттенхэм" может выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне

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Кейн заявил, что "Тоттенхэм" может выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что клуб может выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне. Об этом сообщает Daily Star.

У "шпор" в активе 4 очка и 2 место в группе В.

В прошлом сезоне "Тоттенхэм" проиграл в финале турнира "Ливерпулю" (0:2).

"Прошлый сезон Лиги Чемпионов был для нас очень полезным, мы прошли дальше, чем многие думали.

Нужно снова встать на победный путь, мы хотим выигрывать. Если "Тоттенхэм" сможет выиграть хотя бы один турнир, это будет успехом", - сказал Кейн.

Сегодня, 6 ноября, "Тоттенхэм" встретится с "Црвеной Звездой" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

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