Кейруш: "Испания играла против Ирана хорошо, но и мы выглядели неплохо"

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейрош рассказал о причинах поражения от Испании (0:1) в матче группового этапа Чемпионата Мира.

Наставник остался доволен тем, как сыграли его подопечные.

"Я хочу отметить своих игроков, ведь они проявили настоящий бойцовский характер

Азмун? Я не люблю говорить об отдельных игроках. Эгоизм ведет к поражению, поэтому мы всегда говорим о команде в целом. Каждый из наших игроков был готов пожертвовать собой ради общего успеха. Азмун в том числе. Испания играла против нас хорошо, но и мы выглядели неплохо. У нас были моменты на контратаках. Порой наши атаки срывались ценой нарушения, но судья этого не видел. Но это часть игры", - сказал он.

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