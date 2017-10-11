Кейруш: "Матч с Россией - хороший урок"

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш высказался после товарищеского матча против национальной команды России.

"Это хороший урок и хорошая возможность для моих игроков лучше подготовиться к этому международному уровню. В движении, уровне, качестве. Думаю, болельщики получили удовольствие от этой игры. Во втором тайме мы чуть расслабились, поэтому лучше сыграли. Команда не была настолько зажата, как в первом тайме" - сказал Кейруш.

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