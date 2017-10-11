Кейруш: "Матч с Россией - хороший урок"

Теги иранроссия

Кейруш: "Матч с Россией - хороший урок"

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш высказался после товарищеского матча против национальной команды России.

"Это хороший урок и хорошая возможность для моих игроков лучше подготовиться к этому международному уровню. В движении, уровне, качестве. Думаю, болельщики получили удовольствие от этой игры. Во втором тайме мы чуть расслабились, поэтому лучше сыграли. Команда не была настолько зажата, как в первом тайме" - сказал Кейруш.

Не пропустите видеообзор матча Россия - Иран. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Сборная команда из игроков, которые не едут на Чемпионат Мира в Россию

Сборная команда из игроков, которые не едут на Чемпионат Мира в Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов