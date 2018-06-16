Кейруш подвёл итоги матча со сборной Марокко

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш прокомментировал победу своей команды над Марокко в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018.

"Этот матч был очень сложным для нас. Мы тщательно изучили марокканскую сборную, как и они нас. Мы знали, что соперник с первых минут постарается играть в атаку. Они создали несколько моментов, но наши шансы были качественнее. После них игра изменилась. У сборной Марокко прекрасные игроки, но я уверен, что они не ожидали такого исхода. Впервые за последние месяцы кто-то сыграл с ними на одном уровне, и они были удивлены этому" - сказал Кейруш.

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