Кейруш: "Россия стала более дисциплинированной и сплоченной"

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Кейруш: "Россия стала более дисциплинированной и сплоченной"Главный тренер сборной Ирана Карлос Кейруш дал характеристику сопернику своей команды по завтрашнему товарищескому матчу.

"Россия хорошо справилась в матче с Южной Кореей. Главное отличие между российскими и азиатскими игроками - наличие опыта, в том числе европейского опыта. Мы наблюдали за Россией, за ее играми - команда стала более сплоченной, дисциплинированной с точки зрения игроков по сравнению с матчами Кубка Конфедераций", - цитирует 64-летнего специалиста чемпионат.com.

Напомним, Эззатоллахи назвал Россию одной из сильнейших сборных Европы. | soccernews.ru

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