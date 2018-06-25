Кейруш сравнил ошибки арбитров с беременной девушкой

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Кейруш сравнил ошибки арбитров с беременной девушкой

Наставник сборной Ирана Карлуш Кейруш высказался о видеоповторах.

"Все могут обсуждать судейство, кроме нас, участников игр. Смешно, что нам это не позволено. В Португалии самые высокие волны, и, когда начинаешь говорить о судействе, будто волна рушится на тебя. Футбол принадлежит людям, это народная игра. Игра должна быть прозрачной, все должно быть очевидно.

VAR была создана не для того, чтобы прикрывать ошибки арбитров, а чтобы устранять ошибки. Никто не понимает, почему правила нарушаются. Завтра матч, и мы должны точно знать, кто и как судит. Люди должны понимать правила. Ошибки должны быть очевидны. Я приду домой, а дочка мне скажет: я немного беременна. Ты либо беременна, либо нет, другого не дано. Когда допускаются грубые ошибки и нет четкого понимания правил, это неправильно" - приводят слова Кейруша российские СМИ.

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