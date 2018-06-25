Кейруш высказался о матче Ирана с Португалией

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш высказался о предстоящем матче с командой Португалии на ЧМ-2018.

По словам наставника, его команде будет непросто. Иранцы после двух туров набрали три очка, а у португальцев их четыре.

"Мы должны быть реалистами – встречаемся с одной из сильнейших команд на данный момент. Португалия – не просто претендент на титул, а один из самых главных фаворитов. Португальцы оставили дома Нани, Эдера, Семеду, Гомиша, Рони Лопеша… Сколько сборных могут позволить себе не взять на чемпионат игроков "Барселоны" или "Монако"? Мы должны подготовиться к сложной битве. Команды отдадут все ради победы. Ирану нечего терять", - сказал он. | soccernews.ru