Кейсуке Хонда близок к возвращению в Серию А

Полузащитник "Мельбурн Виктори" Кейсуке Хонда попал в сферу интересов "Брешии", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "бьянкоадзурри" готовы подписать опытного японца через месяц, когда он станет свободным агентом.

Стоит отметить, что "Брешия" по итогам сезона добыла путёвку в Серию А.

У 32-летнего Хонды уже есть опыт выступлений в Италии - с 2014 по 2017 год он защищал цвета "Милана". Кроме того, хавбек известен игрой в составе московского ЦСКА.

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