Кейсуке Хонда близок к возвращению в Серию А

Теги брешиякейсуке хондамельбурн викторитрансферы

Кейсуке Хонда близок к возвращению в Серию А

Полузащитник "Мельбурн Виктори" Кейсуке Хонда попал в сферу интересов "Брешии", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "бьянкоадзурри" готовы подписать опытного японца через месяц, когда он станет свободным агентом.

Стоит отметить, что "Брешия" по итогам сезона добыла путёвку в Серию А.

У 32-летнего Хонды уже есть опыт выступлений в Италии - с 2014 по 2017 год он защищал цвета "Милана". Кроме того, хавбек известен игрой в составе московского ЦСКА.

Не пропустите: Футбол XXI века: ПСЖ (2011-2015). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Вильярреал" назвал "Валенсии" стоимость Черышева

"Вильярреал" назвал "Валенсии" стоимость Черышева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов